Рано утром в пятницу, 25 февраля, возобновились ракетные удары по Киеву. Обломки ракеты попали в жилой дом по улице Кошица, 7а.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"По предварительным данным, трое раненых, один из них в тяжелом состоянии, в результате попадания обломков ракеты в жилой дом на улице Кошица, 7А. Скорые везут людей в больницы. На месте работают все аварийно-спасательные службы. Дом пылает, есть угроза разрушения", - написал Кличко в Telegram-канале.

В ГСЧС сообщили, что в результате попадания объекта в жилой дом начался пожар. К 05:37 пожар двух ячеек в многоквартирном жилом доме по ул. Кошица, 7а был ликвидирован на площади 100 кв м.

"Спасены 20 человек, травмированы 8 человек и эвакуированы 150 человек. От ГСЧС привлекалось 72 человека и 12 ед. техники", - сообщили спасатели.

В Министерстве обороны Украины также подтвердили ракетные удары по Киеву утром 25 февраля.

"Идут ракетные удары по Киеву. Для русских захватчиков нет ничего святого. Первые дни самые сложные, потому что сейчас враг либо почувствует преимущество, либо будет сломан физически и морально. Российские военные уже почувствовали мощь Вооруженных сил Украины. Но важно, чтобы сопротивление оказывали все. Записывайтесь в ряды Территориальной обороны. Обращайтесь в Территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы). Сейчас упрощены все процедуры", - сказано в сообщении ведомства в Facebook.

Напомним, сутки назад Путин объявил о "специальной военной операции" в Украине.

После этого ВСУ заявили о ракетно-бомбовых ударах и артиллерийских обстрелах населенных пунктов Украины со стороны РФ.

"Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

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