Появилось видео из метро, где прячутся в ожидании обстрелов жители Харькова
В харьковском метро прячется огромное количество людей, опасаясь возможных обстрелов города.
Об этом сообщает соответствующее видео.
Люди размещаются на перронах с вещами. Прятаться пришли целыми семьями, с собой забрали и домашних животных, которые ютятся в переносках.
Чтобы разместить такое большое количество людей руководство метро остановило движение поездов. Поезда стоят на платформах.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины. "Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые решения приняты", - заявил Путин.
Ранее "Страна" сообщала, что 24 февраля российские войска нарушили границу в Черниговской, Луганской, Сумской и Харьковской областях. На сегодняшнее время вражеская техника уже в Запорожской области.
Также мы писали, что в Печенегах под Харьковом подорвали дамбу на Северском Донце, а жителей эвакуируют на неподтопленную часть населенного пункта, но дорога полностью разрушена.
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