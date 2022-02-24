В харьковском метро прячется огромное количество людей, опасаясь возможных обстрелов города.

Об этом сообщает соответствующее видео.

Люди размещаются на перронах с вещами. Прятаться пришли целыми семьями, с собой забрали и домашних животных, которые ютятся в переносках.

Чтобы разместить такое большое количество людей руководство метро остановило движение поездов. Поезда стоят на платформах.

Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины. "Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые решения приняты", - заявил Путин.

Ранее "Страна" сообщала, что 24 февраля российские войска нарушили границу в Черниговской, Луганской, Сумской и Харьковской областях. На сегодняшнее время вражеская техника уже в Запорожской области.

Также мы писали, что в Печенегах под Харьковом подорвали дамбу на Северском Донце, а жителей эвакуируют на неподтопленную часть населенного пункта, но дорога полностью разрушена.

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