В Харькове власти призывают жителей города идти в метро. В нем собралось много людей
В четверг, 24 февраля, в Харькове власти призывают жителей города спуститься в метро из-за угрозы обстрелов. По данным на сейчас, там уже собралось много народа.
Напомним, рано утром 24 февраля президент РФ Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины. Взрывы и стрельбу слышат жители нескольких украинских городов.
Мы писали также, что военная техника РФ нарушила границу в Черниговской, Луганской, Сумской и Харьковской областях.
Кроме того, сообщалось, что под Харьковом и на Донбассе идут тяжелые бои.
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