В четверг, 24 февраля, в Харькове власти призывают жителей города спуститься в метро из-за угрозы обстрелов. По данным на сейчас, там уже собралось много народа.

Напомним, рано утром 24 февраля президент РФ Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины. Взрывы и стрельбу слышат жители нескольких украинских городов.

Мы писали также, что военная техника РФ нарушила границу в Черниговской, Луганской, Сумской и Харьковской областях.

Кроме того, сообщалось, что под Харьковом и на Донбассе идут тяжелые бои.

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Что известно о начале войны в Украине - смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".