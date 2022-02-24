Вооруженные силы Украины сообщают, что по состоянию на 10:30 в Черниговской области противник остановлен. Под Харьковом идут бои, около Крыма и на Донбассе тяжёлая ситуация.

Об этом сказано в сводке, которую в Facebook опубликовал Генштаб.

"Группировки Вооруженных Сил Украины устойчиво удерживают оборону государства. В Черниговской области удалось остановить противника. Трудные бои ведутся в Харьковском направлении и в районе проведения операции Объединенных сил, где противник понес потери в живой силе и технике", - сказано в сообщении.

ВСУ сообщают, что возвращены под полный контроль города Мариуполь и Счастье на Донбассе.

"Уничтожены не менее 6 самолетов, 2-х вертолетов и десятки единиц бронированной техники врага. Сложная ситуация на Херсонском направлении, однако, силы обороны Украины дают отпор агрессору", - заявили в ВСУ.

Напомним, "Страна" следит за ситуацией в Украине в обновляемом материале.

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