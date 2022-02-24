В "ЛНР" заявили о захвате Станицы Луганской и Счастья. ВСУ сообщают об уничтожении танков РФ в этом районе
В "ЛНР" заявляют о захвате подконтрольных Украине Счастья и Станицы Луганской. В ВСУ говорят, что в районе Счастья уничтожено два танка и несколько грузовиков РФ.
Сообщение ВСУ опубликовано на странице Сухопутных войск ВС Украины в Facebook.
"Оперативная информация с востока Украины. В районе Счастья уничтожены два танка и несколько грузовиков РФ", - говорится в сообщении.
В свою очередь "ЛНР" заявляет, что Счастье и Станица Луганская перешли под их контроль.
Напомним, "Страна" следит за происходящим в Украине в обновляемом материале.
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