Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз заявил, что Киев не планирует и не планировал военное наступление на Донбасс, провокаций и актов саботажа. Создавать ядерное оружие, по словам министра, Украина также не планирует.

Об этом глава МИД сказал во время своего выступления на дебатах Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в среду, 23 февраля.

Кулеба напомнил, что Украина в 1994 году провела денуклеаризацию и отказалась от третьего по величине ядерного арсенала в мире и Киев не планирует возвращать себе ядерное оружие.

"Сегодня мы ожидаем, что мир вместо этого обеспечит нашу безопасность соответствующим масштабом и решительностью действий перед лицом исторического уровня угрозы. Именно поэтому Украина обратилась за безотлагательными консультациями в соответствии со статьей 6 Будапештского меморандума", - сказал Кулеба, которого цитирует ТСН.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в Мюнхене намекнул о возвращении Украине ядерного статуса.

Также сообщалось, что, по мнению эксперта, это невозможно как технически, так и политически.