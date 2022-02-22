Несмотря на обсуждения в России угрозы создания Украиной собственного ядерного оружия, наша страна сделать этого не сможет.

Об этом в комментарии "Стране" рассказала руководитель Центра стратегических исследований и нераспространения ядерного оружия Полина Синовец.

"Это ни технически, ни политически невозможно. Основные принципы нашей страны - интеграция в Европейское пространство. А создание ядерного оружия просто приостановят, либо остановят интеграцию навсегда", — считает Синовец.

Также она отметила, что Украина — часть системы нераспространения ядерного оружия, поэтому инспекторы Международного агентства по атомной энергии приезжают на наши предприятия.

"Это запрещено, и нам никто не разрешит этим заниматься. Невозможно создать ядерную бомбу, чтобы никто этого не заметил. Не получится так, что мы бы "по-тихому" сделали ядерную бомбу, как Северная Корея. Либо мы отгораживаемся от всего мира и делаем ядерную бомбу, во что я не верю, либо мы абсолютно ничего такого не делаем. Иран под санкциями, хотя они ещё ничего не сделали, но примерно они близки к созданию того самого вещества, из которого чисто теоретически можно сделать ядерную бомбу", — рассказала Синовец.

По ее словам, также в Украине никогда не было полного топливного ядерного цикла, благодаря которому можно было бы создать ядерное оружие.

"У нас отсутствует два элемента — мы не обогащаем уран и не выделяем плутоний из топлива. В одном килограмме естественного урана находится 7 грамм урана, который можно использовать для ядерного оружия. Чтобы вычленить этот материал, нужно создавать большие производства по обогащению урана. Также выделение плутония из топлива — очень сложный и затратный процесс. Плутоний нужно доставать из реактора и работать с ним в специально оборудованных лабораториях, так как он радиоактивен. Это огромный промышленный масштаб, на который нужны миллионы долларов, и вряд ли МВФ даст на это деньги Украине", — считает Синовец.

Кроме этого, по словам Синовец, в Украине нет такого рода специалистов, которые бы занимались созданием ядерного оружия.

"Чисто абстрактно это можно было бы сделать, хотя людей, которые работали в этой сфере, у нас нет. То есть, сначала нужно было бы готовить специалистов, которые бы этим занимались", - рассуждает эксперт.

Синовец обратила внимание, что президент Владимир Зеленский не говорил о ядерной бомбе, а лишь сообщил, что Украина сделает соответствующие выводы из неэффективности Будапештского меморандума.

"Это значит, мы разочарованы в системе договоров о нераспространении ядерного оружия. Максимум, что мы можем сделать — выйти из договора, показав, что мы протестуем против неэффективной системы. Это максимум. Но мы этого не сделаем, потому что наши европейские партнёры и США очень любят этот договор и не позволят нам выйти", — сообщила Синовец.

Она добавила, что такие высказывания президента Зеленского — это глупый, непродуманный и абсолютно бессмысленный шаг.

"Я надеюсь, что это было сделано только в силу его некомпетентности в вопросе. Мы не можем выйти из Будапештского меморандума, но бросить такую кость противнику, который ведёт против нас жёсткую пропаганду, это было очень мило с его стороны", — подытожила Полина Синовец.

Напомним, 19 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума (Украина, Россия, США и Британия) по обеспечению безопасности. В случае, если этого не произойдет, Украина может признать межгосударственный документ - недействительным.

Помимо этого, президент России Владимир Путин во время своего видеообращения 21 февраля призвал серьёзно отнестись к угрозам Украины создать собственное ядерное оружие.

Что и зачем сказал Путин в своем обращении по Украине – смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".