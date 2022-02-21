Президент России Владимир Путин во время своего видеообращения 21 февраля призвал серьёзно отнестись к угрозам Украины создать собственное ядерное оружие.

"Это не пустая бравада. И Запад может в этом Украине помочь, чтобы создать ещё одну проблему для России", - сказал Путин.

Ранее похожее заявление сделал на внеочередном заседании Совета безопасности РФ министр обороны России Сергей Шойгу.

"За долгие годы СССР в Украине были созданы возможности по созданию ядерного оружия и носителей для него. Там есть специалисты, которые имеют возможности большие, чем у Ирана и Северной Кореи", - сказал Шойгу.

Эти слова Путина и Шойгу прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"В Москве, очевидно, тему заявления Зеленского на Мюнхенской конференции о выходе из Будапештского меморандума активно намерены развивать и дальше", - предположил канал.

"Страна" сообщала о заявлении Зеленского в Мюнхене о том, что он инициирует переговоры участников Будапештского меморандума (Украина, Россия, США и Британия) по обеспечению безопасности. А в случае, если этого не произойдет, Украина может признать межгосударственный документ недействительным.