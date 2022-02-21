Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совбеза РФ заявил, что он серьезно относится к возможности возвращения Украине ядерного статуса.

Об этом известно из прямого эфира внеочередного заседания Совета Безопасности.

"За долгие годы СССР в Украине были созданы возможности по созданию ядерного оружия и носителей для него. Там есть специалисты, которые имеют возможности большие, чем у Ирана и Северной Кореи", - сказал Шойгу.

По словам министра обороны РФ, "к этому добавляются националистические подразделения, батальоны, которые по всей Украине, и во многом они управляют ситуацией в тех или иных городах и областях Украины".

Между, после обращения к президенту Российской Федерации "главы ЛНР" Леонида Пасечника и "главы ДНР" Дениса с просьбой признать независимость "ЛНР" и "ДНР" Владимир Путин начал большое заседание Совета Безопасности России с обсуждения ситуации на Донбассе.

Напомним, 17 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко допустил размещение ядерного и "сверх ядерного" оружия на территории Республики и назвал условия, при которых это произойдет.

О том, что сейчас происходит на Донбассе и вокруг Украины, смотрите в блоге Олеси Медведевой.