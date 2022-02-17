Президент Беларуси Александр Лукашенко допустил размещение ядерного и "сверх ядерного" оружия на территории Республики и назвал условия, при которых это произойдет.

"В случае необходимости, если такие бестолковые, глупые шаги предпримут наши противники и соперники, мы разместим не только ядерное оружие, но и еще сверхядерное, перспективное, для того чтобы защитить свою территорию", - сказал Лукашенко во время посещения одного из этапов учений "Союзная Решимость-2022" на полигоне "Осиповичи".

Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что под Минском могут разместить российские ЗРС С-400.

Напомним, что 10 февраля в Беларуси начались совместные с Россией учения "Союзная решимость - 2022". На днях глава МИД РФ Сергей Лавров назвал спекуляциями заявления о том, что учения РФ и Беларуси проводят ради нападения на Украину.

Ранее мы писали о том, что в МИД России ответили на запрос Украины о разъяснении учений у границ и назвали его необоснованным.

Также мы сообщали, что появились видео полетов российских боевых вертолетов возле украинских границ.