Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что признание "Луганской народной республики" и "Донецкой народной республики" будет совместным с Российской Федерацией.

Об этом он сказал журналистам во время посещения учений "Союзная решимость", пишет "Спутник Беларусь".

"Решение вопроса о признании "ДНР" и "ЛНР" будет совместным с Россией и взаимовыгодным", - заявил Лукашенко.

При этом он сказал, что Минск готов действовать ради мира на Донбассе в рамках тех договоренностей, который могут достичь президенты Украины и России Владимир Путин и Владимир Зеленский.

Напомним, 15 февраля Госдума РФ проголосовала за проект постановления об обращении к Путину о признании "ЛДНР". На это отреагировали как в МИД Украины заявлением о том, что признание "республик" будет означать выход из Минских соглашений.

В Госдепе США также заявили, что если Москва признает "ЛДНР", то это будет означать ее отказ от от Минских обязательств и подорвет суверенитет Украины.

То, что признание "ЛДНР" не коррелируется с "Минском-2" сказал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Признает ли Россия "ЛДНР" и что значит решение Госдумы, разобралась Олеся Медведева: