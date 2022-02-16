Вашингтон расценит поддержку президентом РФ Владимиром Путиным обращения Госдумы о признании "ЛДНР" как отказ от Минских соглашений и посягательство на суверенитет Украины.

Об этом заявила первая заместительница госсекретаря США Венди Шерман в интервью для "Украинской правды".

"Если Путин поддержит это обращение, это будет означать, что власть отвергла свои обязательства по Минским соглашениям, определяющими путь к политической, социальной и экономической реинтеграции тех частей Донбасса, которые с 2014 года находятся под контролем российских "прокси". Это будет четкая и уже очередная попытка подорвать суверенитет и целостность Украины", - сказала она.

Напомним, 15 февраля Госдума РФ проголосовала за проект постановления об обращении к Путину о признании "ЛДНР". На это отреагировали как в МИД Украины заявлением о том, что признание "республик" будет означать выход из Минских соглашений, так и в посольстве США.

Также сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон обратился к Владимиру Путину с просьбой не признавать независимость "ЛДНР".

В свою очередь Владимир Путин принял к сведению обращение о признании "ЛДНР", его пресс-секретарь признал, что оно не коррелируется с "Минском-2".

Признает ли Россия "ЛДНР" и что значит решение Госдумы разобралась спецкор "Страны" в новом выпуске своего блога: