Сегодня Госдума России призвала президента Путина признать донбасские "республики" - "ДНР" и "ЛНР".

Причем депутаты поддержали вариант постановления, который направляет обращение напрямую к Владимиру Путину.

"Страна" разбирается в причинах и последствиях такого шага, а также в том, пойдет ли Россия на признание "ЛДНР".

Что решила Госдума по признанию "ДНР" и "ЛНР"

Проект постановления о признании донбасских "республик" независимыми государствами внесли в Госдуму 19 января. Авторами выступила коммунистическая партия и ее руководство. Одним из соавторов стал глава КПРФ Геннадий Зюганов.

За это постановление и проголосовала сегодня Дума.

Документ предусматривает направление Путину обращения о том, что нужно признать "ДНР" и "ЛНР". В качестве обоснования приводится следующее.

В 1994 году на Донбассе прошел референдум-опрос на тему федеративного устройства и русского языка. Абсолютное большинство жителей Донецкой и Луганской областей высказались за федерализм и двуязычие.

Но резкая смена гуманитарной парадигмы через 20 лет - в 2014 году - заставила жителей Донбасса снова провести "референдум". Уже за отделение от Украины и образование "ДНР" и "ЛНР". Коммунисты пишут, что с тех пор эти люди живут под обстрелами со стороны ВСУ, многие из них погибли, получили ранения или стали беженцами.

Украина, по утверждению авторов постановления, устроила "республикам" экономическую блокаду и проводит "геноцид".

Остановить конфликт помогли Минские соглашения, но Украина их не исполняет, напомнили в КПРФ. Также они перечисляют события и заявления Киева, которые говорят об отказе исполнять "Минск".

Поэтому "депутаты Государственной Думы считают обоснованным и морально оправданным признание Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики", - говорится в документе.

Отмечается, что "такое признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз". То есть идет намек, что Россия сможет открыто поддержать "республики" в случае войны.

Далее идет предложение Путину "признать "ДНР" и "ЛНР" качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств".

Также предлагается начать с ними переговоры для "оказания взаимопомощи, включая вопросы безопасности". То есть, надо полагать, заключение двухсторонних договоров о военной помощи или даже вхождение "республик" в ОДКБ.

Признает ли Путин "республики"?

Теперь это постановление будет передано в Кремль для рассмотрения.

Сигналов оттуда о том, каким будет ответ Путина, пока нет. Но очевидно, что документ принят с отмашки Кремля - судя по тому, что "Единая Россия" его поддержала.

Причем есть важный нюанс.

Было два варианта постановления. Один - от коммунистов, который проголосовали сегодня. Он предполагал направление обращения напрямую к Путину.

Второй проект от "Единой России". Он предполагал предварительные консультации по этому вопросу с МИД, что позволяло "подвесить" вопрос на длительное время.

И, по всем прогнозам, сегодня должны были проголосовать за вариант ЕР, как более мягкий.

Но, по итогу, выбрали более жесткий вариант КПРФ. И теперь постановление уйдет напрямую к Путину, о чем уже заявил спикер Госдумы Володин.

Конечно, не исключено, что будет взята некая пауза, чтобы дать Украине и Западу возможность принять правильные, с точки зрения Москвы, решения (о чем мы еще скажем ниже).

Но в любом случае, вряд ли этот вопрос подвесят на неопределенный срок. В этом случае приняли бы более мягкое постановление "Единой России".

Украина будет довольна

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба еще накануне голосования в Думе заявил, что Москва в этом случае выходит из Минских соглашений. "Относительно возможного признания российской Думой так называемых ЛДНР. Хочу еще раз напомнить неизменную позицию Украины — в случае утверждения решения о признании Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей со всеми сопутствующими последствиями", - заявил он.

Также накануне решения российского парламента, Верховная Рада приняла обращение к НАТО, ООН и Евросоюзу относительно непризнания "ЛДНР".

После того, как Дума приняла свое постановление, с аналогичным заявлением выступил советник Ермака Михаил Подоляк. Он сказал, что Москва дезавуирует "Минск" и начала "эскалационное действие, которое только осложняет ситуацию в Европе".

В похожем ключе ситуацию прокомментировал генсек НАТО. "Признание Россией ДНР и ЛНР станет нарушением Минских соглашений", - заявил Йенс Столтенберг.

Однако, как сказал "Стране" источник в Офисе президента, если Россия все же признает независимость "ЛДНР", то "на Банковой будет настоящий праздник. У нас никто не хочет выполнять политическую часть Минских договоренностей. Но идет давление по этому поводу со стороны Запада. Приходится выкручиваться. А тут Россия сама выходит из Минска-2. Украинские власти будут очень довольны".

Такая реальная позиция Украины очевидна и для Москвы. А потому вряд ли постановление Госдумы принималось для давления на Киев. Потому что невозможно давить при помощи той угрозы, которую сам объект угрозы таковой не считает. А наоборот - воспримет как подарок судьбы.

В чем смысл признания?

Признание официально еще не состоялось - нет решения из Кремля. Но уже сейчас понятно, что решение Госдумы в корне меняет расклад по многим вопросам.

Во-первых, в отношении Минских соглашений.

Они подразумевают, что Россия признает на Донбассе юрисдикцию Украины. А в случае признания "республик", основа из-под Минских соглашений выбивается. Поскольку один из их гарантов теперь рассматривает Донецк и Луганск как столицы независимых государств.

На обвинения со стороны Киева и западных стран Россия будет заявлять, что Украина гораздо раньше "похоронила" Минск-2 - как на уровне официальных заявлений, так и решений парламента (например, о местных выборах, которые на Донбассе нельзя проводить без возвращения границы).

Но понятно, что эти претензии к Украине родились не вчера.

Как уже рассказывала "Страна", в российских экспертных кругах в последнее время активно курсировала идея кардинально решать вопрос Донбасса, который уже восемь лет находится в подвешенном состоянии.

Логика такая – если Киев отказывается выполнять Минские соглашения (а он отказывается и пока ничего не говорит о том, что позиция поменяется), то нужно каким-то образом подводить черту под войной. Чтоб она не продолжалась десятилетиями, а территория "ЛДНР" с населением в несколько миллионов человек не оставалась вечно "серой зоной". Это позволит интегрировать территории в Россию и наладить там нормальную жизнь.

Но пока на этом пути есть как минимум два проблемных момента.

Первый - это повод. У России уже есть опыт признания Южной Осетии и Абхазии, но оно последовало после того как Саакашвили отдал приказ начать на них наступление. Для полной аналогии необходимо, чтоб Зеленский отдал приказ наступать на Донбассе. Но Украина такие намерения отрицает.

Кроме того, сейчас на Донбассе полномасштабной войны нет (хотя о ее угрозе все время и говорят в "ЛДНР"). Но постановление Госдума уже приняла. Причем, повторимся, в формате, который ускоряет решение вопроса. Это означает, что либо в России знают о том, что масштабная война на Донбассе возможна уже в ближайшее время. Либо, что более вероятно, Россия рассматривает вариант признания "ЛДНР" еще до начала какого-либо обострения. С целью это обострение предотвратить (но об этом подробнее чуть ниже).

Второй проблемный момент - это реакция Запада. На "Минск-2" завязан целый комплекс отношений Москвы с ЕС, США и Украиной. Поэтому Запад может воспринять признание как "вторжение России" (даж если никакого военного обострения при этом не начнется) и введет против нее санкции.

Но введут ли их в реальности? Варианта здесь два.

1. Учитывая, что по этому пути Москва все же пошла, то, видимо понимает, что каких-то значимых санкционных последствий не будет.

Что отсылает нас в сторону теории глобальных договоренностей, по которой после признания Россией Донбасса (и остановки войны хотя бы таким способом) начнется выход на некие параметры "большой сделки" между Москвой и Западом.

2. Либо же в России всерьез рассматривают сценарий того, что ее в любом случае втянут в войну на территории Украины. И тогда запустят санкции по полной программе. В таком случае признание "ДНР" и "ЛНР" еще до начала войны может эту войну предотвратить (а значит и снизить вероятность введения санкций). Потому что вряд ли Украина будет наступать на территорию, имеющую официальные гарантии безопасности от России.

Как неоднократно заявляли в России, главный сценарий, где Москва может вмешаться военной силой на территории Украины - это атака ВСУ на Донбасс.

Но пока эти обещания давались только на словах. А вот признание "ДНР" и "ЛНР" открывает путь к юридическому закреплению обязательств (к чему, как мы видели выше, прямо призывают авторы постановления). Например, через принятие "ЛНР" и "ДНР" в ОДКБ.

То есть, по сути Москва показывает, что готова "сжечь мосты" и перевести военные гарантии из словесной в юридическую плоскость. И тогда на возможные провокации, даже самого мелкого характера, вроде привычных уже обстрелов, может быть дан куда более глобальный ответ.

А это открывает путь к тому, что война по сути полностью заканчивается. Поскольку цена любого военного столкновения для Украины существенно возрастает.

Но все это, повторимся, если Путин признает "республики", и с ними будут заключены военные договора.

Потому что остается вариант, что вопрос в Кремле все же подвесят на некоторое время в надежде, что Запад сумеет убедить Киев выполнять политическую часть Минских соглашений. И пока официальные российские лица говорят, что Москва остается приверженной Минским соглашениям. Впрочем, как писалось выше, надежды на то, что Украина согласится выполнить Минск-2 минимальны. Тем более, что признание "ЛДНР" Россией Киев в реальности воспримет с удовлетворением (хотя публично, конечно, осудит).

А потому вариант с признанием "ЛДНР" нельзя назвать совершенно уж фантастическим. Тем более, что первый шаг в этом направлении сегодня как раз и сделан.