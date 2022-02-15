Сегодня, 15 февраля, Госдума проголосовала за проект постановления об обращении к президенту РФ Владимиру Путину обращения о признании "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщает "РИА Новости".

По словам спикера Госдумы Володина, постановление об обращении Госдумы о признании "ДНР" и "ЛНР" будет направлено президенту РФ.

Изначально было внесена два проекта. Первый был подготовлен КПРФ, второй — в канун голосования — "Единой Россией", представляющей большинство в парламенте.

Депутаты голосовали за оба постановления. Принято было то, которое набрало наибольшее количество "за". Накануне оба проекта поддержал профильный комитет. В итоге Дума приняла проект постановления коммунистов.

Различались они тем, что коммунисты предлагали направить обращение напрямую к президенту РФ. А "Единая Россия" хотела сначала провести консультации с МИД. И только после этого проголосовать за постановление и опять-таки направить его в МИД. Предполагалось, что ведомство Сергея Лаврова должно будет ознакомить президента с обращением.

"Было два варианта постановления. Один от коммунистов (он предполагал направление обращения напрямую к Путину), второй от Единой России (он предполагал предварительные консультации по этому вопросу с МИД, что позволяло "подвесить" вопрос на длительное время). И, по предварительным прогнозам, должны были проголосовать за вариант ЕР, как более мягкий. Но, по итогу, проголосовали за более жёсткий вариант КПРФ. И теперь постановление уйдёт напрямую к Путину. Процесс ускоряется", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, ранее Путин поручил дать возможность жителям "ЛДНР" получать соцвыплаты от РФ без регистрации на территории России.

Также мы писали, что Лавров ответил на вопрос признает ли Россия "ЛДНР" в случае провала переговоров с США.