Наталья Поклонская, которая отказалась ехать послом России на острова Зеленого мыса по личным обстоятельствам, анонсировала встречу в онлайн-формате с соотечественниками из "Донецкой и Луганской народных республик".

Об этом сообщает пресс-служба "Русского Дома в Донецке" в Telegram-канале.

"Наши соотечественники найдутся в любой точке земного шара — это факт! С разными судьбами, проблемами и надеждами: все они говорят на русском языке, читают наших классиков, смеются над одними шутками. Но как же сделать жизнь каждого из них лучше? Мы поговорим об этом на онлайн-встрече с Натальей Поклонской, недавно назначенной заместителем руководителя Россотрудничества", - говорится в сообщении.

Встреча пройдет 17 февраля в 12:00 в Русском Доме в Донецке.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин освободил Наталью Поклонскую от должности посла России в Кабо-Верде, от которой она отказалась по личным обстоятельствам. Глава государства назначил Поклонскую заместителем главы Россотрудничества.

Также мы сообщали, что в декабре прошлого года Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокурора о задержании Поклонской для избрания меры пресечения о госизмене.