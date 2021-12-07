Киевский апелляционный суд в понедельник, 6 декабря, дал разрешение на задержание экс-главы прокуратуры аннексированного Крымского полуострова Натальи Поклонской, которая, в частности, в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Это является необходимым для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.

"06 декабря 2021 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную прокурором на определение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 27 сентября 2021 года. Указанным постановлением отказано в удовлетворении прокурором разрешения на задержание подозреваемой гражданки П. с целью привода ее для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения апелляционную жалобу, которую подал прокурор, удовлетворили, постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 27 сентября 2021 - отменено.

"Постановлено новое решение, которым удовлетворено ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора о предоставлении разрешения на задержание Поклонской с целью ее участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - резюмируется в сообщении Киевского апелляционного суда.

Напомним, 13 октября президент РФ Владимир Путин назначил бывшего прокурора Крыма и экс-депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде (государство, расположенное на островах Зелёного мыса около побережья Африки). Но недавно Поклонская сказала, что на острова ещё не отбыла.

В ответ на шаг Путина министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина "может испортить жизнь" Наталье Поклонской.

После этого Наталья Поклонскоя ответила на угрозу Кулебы, что "никогда их не забудет, а также помнит про тех, кто устроил госпереворот на Украине и их прислужников, которые превратили некогда цветущую и развивающуюся страну в руину".

До этого дипломат неоднократно говорила о своем желании стать послом России в Украине.