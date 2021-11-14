Посол Российской Федерации в Кабо-Верде и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что волнуется о своей безопасности и своей дочери после публикаций информации о месте ее жительства.

Об этом она написала в своем Телеграм-канале в воскресенье, 14 ноября.

Ранее в российских и украинских масс-медиа появилась информация о том, что Поклонская получила в пользование служебную квартиру в Москве. Ряд изданий также сообщил адрес, по которому расположено жилье.

"После обсуждения всеми средствами массовой информации в течение нескольких дней "сенсации" о предоставлении мне квартиры за двадцать лет службы в органах прокуратуры и власти... какого-либо труда увидеть всем мой точный адрес места жительства и данные о моей семье не составит никому - в том числе людям, желающим совершить преступление в отношении меня. А таких было и есть много - они обижены моей работой, потому что по совести всегда её выполняла, рисковала и не боялась угроз. Кому-то помешала украсть бюджетные деньги, кому-то помешала получить землю в неположенном месте, кого-то отправила в тюрьму за создание вооружённой банды и убийства", - написала Поклонская.



Она уточнила, что апогеем стала Крымская весна, после которой были попытки лишить ее жизни и выкрасть ее ребёнка.

"Наши СМИ тоже полностью указали везде мою дочь. Удивительно, что даже Генеральная прокуратура России даёт подробную письменную информацию по мне на запрос иностранного агента. С учётом изложенного, как говорится, "грех не воспользоваться" полными данными про меня и ребёнка, а также появившимися у нас в стране поводами в очередной раз опорочить, следом "по-мужски" послать угрозы мне со стороны отдельных украинских деятелей. Выражаю благодарность за интерес к моей скромной персоне", - добавила она.



По словам Поклонской, она никогда бы не смогла приобрести себе жильё для работы в Москве, и за свою жизнь никогда не получала в собственность жильё ни от российского, ни от украинского государства.

Напомним, 13 октября президент РФ Владимир Путин назначил бывшего прокурора Крыма и экс-депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Ранее Поклонская сообщила, что ей было бы "интересно" поработать в этой африканской стране.

До этого министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина "может испортить жизнь" Наталье Поклонской, которая захотела стать послом в Кабо-Верде.

В свою очередь Поклонская ответила Кулебе на угрозу испортить ей жизнь. По ее словам, она "помнит про тех, кто устроил госпереворот в Украине и их прислужников, которые превратили некогда цветущую и развивающуюся страну в руину".