Экс-прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская, назначенная на днях послом в Кабо-Верде, показала, как выглядит в дипломатическом мундире. Такое фото она опубликовала на своей странице в соцсети. Подписчики утверждают, что форма лишь украшает Поклонскую.

Отметим, что Кабо-Верде - это государство, расположенное вблизи атлантического побережья Африки на 18 остовах "Зеленого Мыса". Площадь островного государства почти в 7 раз меньше Крыма и составляет 4 033 кв.км. Там очень мягкий климат, практически не меняющаяся среднегодовая температура (около +25 °C) и почти нет осадков.

Напомним, 13 октября президент РФ Владимир Путин назначил бывшего прокурора Крыма и экс-депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Ранее Поклонская сообщила, что ей было бы "интересно" поработать в этой африканской стране.

До этого министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина "может испортить жизнь" Наталье Поклонской, которая захотела стать послом в Кабо-Верде.

"Страна" собрала все детали этого назначения и самые интересные факты о Кабо-Верде. Также мы рассказали, как бывшая прокурор Крыма дошла до посла России в тропиках.