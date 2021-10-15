В Министерстве иностранных дел государства Кабо-Верде заявили, что у украинской стороны нет возможностей, чтобы добиться экстрадиции нового посла РФ в африканской республике Натальи Поклонской.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего источника в МИД Кабо-Верде.

При этом источник подтвердил, что Киев связывался с властями Кабо-Верде по поводу выдачи бывшего генпрокурора Крыма. Впрочем, на вопрос о шансах Киева достичь желаемого представитель Кабо-Верде ответил, что их "конечно нет".

"Это шутка просто, не обращайте на это внимание", — отреагировал источник на слова о намерении украинской стороны готовить документы на экстрадицию.

Более того, говоря о заявлениях официальных лиц Украины по поводу выдачи Поклонской, собеседник агентства рассмеялся.

Напомним, 13 октября президент РФ Владимир Путин назначил бывшего прокурора Крыма и экс-депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Ранее Поклонская сообщила, что ей было бы "интересно" поработать в Кабо-Верде.

До этого министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина "может испортить жизнь" Наталье Поклонской, которая захотела стать послом в Кабо-Верде.

"Страна" собрала все детали этого назначения и самые интересные факты о Кабо-Верде. Также мы рассказали, как бывшая прокурор Крыма дошла до посла России в тропиках.