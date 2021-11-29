Бывший прокурор аннексированного Крыма и экс-депутат российской Госдумы Наталья Поклонская, отправленная послом в Кабо-Верде, опубликовала видео о том, как она проводит свой выходной день.

"Вот так проходит мое выходное утро", - подписала видео в инстаграм Поклонская, не уточнив, где именно находится.

Но если внимательно присмотреться к пейзажам на видео, становится ясно, что она сняла видео скорее в Крыму, чем в Кабо Верде.

Видео - последовательность кадров как Поклонская встает с постели, надевает халат, чистит зубы, заваривает кофе в чашке с оленями и отправляется гладить котика.

Напомним, 13 октября президент РФ Владимир Путин назначил бывшего прокурора Крыма и экс-депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде (государство, расположенное на островах Зелёного мыса около побережья Африки). Но недавно Поклонская сказала, что на острова ещё не отбыла.

В ответ на шаг Путина министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина "может испортить жизнь" Наталье Поклонской.

После Наталья Поклонскоя ответила на угрозу Кулебы, что "никогда их не забудет, а также помнит про тех, кто устроил госпереворот на Украине и их прислужников, которые превратили некогда цветущую и развивающуюся страну в руину".

До этого дипломат неоднократно говорила о своем желании стать послом России в Украине.