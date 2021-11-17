Бывший прокурор аннексированного Крыма и экс-депутат Госдумы России Наталья Поклонская, отправленная Кремлем послом на далёкие острова Зелёного мыса (Кабо-Верде) решила напомнить о себе и заодно устроить некий бунт против системы QR-кодов, которые собираются внедрить российские власти на всей территории страны.

Видео появилось в сети в среду, 17 ноября.

В частности, Наталья Поклонская заявила, что система QR-кодов нарушает Конституцию России.

"QR-коды действительно нарушают Конституцию. И не только Конституцию. Они нарушают вообще базовые права человечества. В том числе и те права, что закреплены во Всеобщей декларации прав человека, принятой 10 декабря 1948 года", - заявила Наталья Поклонская.

Добавим, что в России сейчас готовится голосование в Госдуме по введению системы QR-кодов для пользования транспортом, сферой услуг и общественными местами. QR-коды будут показывать, что человек либо привился от коронавируса, либо выздоровел.

12 ноября правительство Российской Федерации внесло в Госдуму проекты поправок об использовании по всей стране "коронавирусных" QR-кодов пассажирами поездов и самолетов, а также при посещении общественных мест.

Напомним, что ранее "Страна" сообщала о том, что Минздрав призывает украинцев не принимать антибиотики без контроля и при вирусных инфекциях.