В МОЗ украинцев призвали не принимать антибиотики без контроля и при вирусных инфекциях
Большинство инфекций верхних дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта не нуждаются в лечении антибиотиками. Обычно эти вирусные инфекции проходят самостоятельно или нуждаются в симптоматическом лечении. Следует помнить, что антибиотики не действуют на вирусы и могут повредить. Об этом украинцам напомнили в Центре общественного здоровья при Минздраве.
Медики добавляют, что неконтролируемый прием антибиотиков снижает их эффективность. Бактерии приобретают способность противостоять антибиотикам и могут "делиться" этой способностью с другими бактериями. Это приводит к неудачному лечению, увеличению затрат на лечение, осложнениям и даже смерти.
Согласно новому приказу Минздрава № 1971, врачи обязаны с 1 апреля 2022 года выписывать только электронные рецепты на рецептурные лекарственные средства. Таким образом, каждое назначение семейного врача или педиатра будет взвешенным и контролируемым.
В Минздраве дали несколько советов:
- не занимайтесь самолечением, при первых признаках болезни обратитесь к вашему семейному врачу или педиатру;
- применяйте антибиотики только после назначения врачом;
- для получения лекарственного средства в аптеке используйте рецепт;
- следуйте инструкциям врача и не прекращайте лечение преждевременно, после первого улучшения;
- не делитесь с друзьями и родственниками вашими антибиотиками как "универсальными";
- не используйте старые антибиотики, оставшиеся после предварительного лечения;
- в случае появления побочного действия лекарственного средства обязательно сообщите об этом врачу;
- частое мытье рук и вакцинация помогут предотвратить многие инфекции.
Ранее "Страна" писала о том, что в Минздраве анонсировали выход областей из красной зоны на следующей неделе.
Также мы сообщали, что в Минздраве объяснили украинцам, как отличить симптомы коронавируса и туберкулеза.