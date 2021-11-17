Большинство инфекций верхних дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта не нуждаются в лечении антибиотиками. Обычно эти вирусные инфекции проходят самостоятельно или нуждаются в симптоматическом лечении. Следует помнить, что антибиотики не действуют на вирусы и могут повредить. Об этом украинцам напомнили в Центре общественного здоровья при Минздраве.

Медики добавляют, что неконтролируемый прием антибиотиков снижает их эффективность. Бактерии приобретают способность противостоять антибиотикам и могут "делиться" этой способностью с другими бактериями. Это приводит к неудачному лечению, увеличению затрат на лечение, осложнениям и даже смерти.

Согласно новому приказу Минздрава № 1971, врачи обязаны с 1 апреля 2022 года выписывать только электронные рецепты на рецептурные лекарственные средства. Таким образом, каждое назначение семейного врача или педиатра будет взвешенным и контролируемым.

В Минздраве дали несколько советов:

не занимайтесь самолечением, при первых признаках болезни обратитесь к вашему семейному врачу или педиатру;

применяйте антибиотики только после назначения врачом;

для получения лекарственного средства в аптеке используйте рецепт;

следуйте инструкциям врача и не прекращайте лечение преждевременно, после первого улучшения;

не делитесь с друзьями и родственниками вашими антибиотиками как "универсальными";

не используйте старые антибиотики, оставшиеся после предварительного лечения;

в случае появления побочного действия лекарственного средства обязательно сообщите об этом врачу;

частое мытье рук и вакцинация помогут предотвратить многие инфекции.

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