В Минздраве анонсировали выход областей из красной зоны на следующей неделе
Начало выхода украинских областей из красной зоны можно ожидать со следующей недели.
Такой прогноз дал 16 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга, который выложен на Ютуб-канале Минздрава.
"Начало выхода областей из красного уровня эпидопасности прогнозируемо можно ожидать на следующей неделе. Есть несколько областей, в которых уменьшился процент заболеваемости, выписки стабильно начали преобладать над госпитализациями, также снизился и процент занятых коек с кислородом", - сообщил Ляшко.
Также он напомнил, что в текущую волну пандемии от начала установления красного уровня в первой из областей - Херсонской - прошло уже 30 дней. После этого периода благодаря карантинным ограничениям волна начнет спадать.
Ранее "Страна" сообщала, что 18 ноября к красным регионам примкнет Винницкая область. Сейчас в Украине 18 красных областей, четыре оранжевые и всего две желтые: Кировоградская и Тернопольская области
Между тем за минувшие сутки в Украине зарегистрировали 838 смертей от коронавирусной инфекции и ее осложнений. Это новый антирекорд в стране за все время пандемии.