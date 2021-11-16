Начало выхода украинских областей из красной зоны можно ожидать со следующей недели.

Такой прогноз дал 16 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга, который выложен на Ютуб-канале Минздрава.

"Начало выхода областей из красного уровня эпидопасности прогнозируемо можно ожидать на следующей неделе. Есть несколько областей, в которых уменьшился процент заболеваемости, выписки стабильно начали преобладать над госпитализациями, также снизился и процент занятых коек с кислородом", - сообщил Ляшко.

Также он напомнил, что в текущую волну пандемии от начала установления красного уровня в первой из областей - Херсонской - прошло уже 30 дней. После этого периода благодаря карантинным ограничениям волна начнет спадать.

Ранее "Страна" сообщала, что 18 ноября к красным регионам примкнет Винницкая область. Сейчас в Украине 18 красных областей, четыре оранжевые и всего две желтые: Кировоградская и Тернопольская области

Между тем за минувшие сутки в Украине зарегистрировали 838 смертей от коронавирусной инфекции и ее осложнений. Это новый антирекорд в стране за все время пандемии.