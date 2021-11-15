Состоянием на 14 ноября в трех из восемнадцати украинских областей с "красным" уровнем эпидопасности начали улучшаться показатели загруженности коек и появления новых больных. Такое положение может позволить впоследствии этим областям выйти из "красной" зоны.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения на 14 ноября.

Так, в "красную" зону попадает область, которая три дня подряд имеет превышение по двум из трех показателям:

коэффициент выявления случаев инфицирования,

уровень госпитализации;

загруженность кроватей с кислородом.

Согласно данным Минздрава, в Луганской, Волынской и Херсонской областях пока превышен только один из трех показателей.

Впрочем, решение об отмене "красного" уровня принимается Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в случае достижения регионом показателей, характеризующих отсутствие признаков, соответствующих указанному уровню.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине впервые почти за месяц число новых случаев коронавируса опустилось ниже отметки в 11 тысяч. Вчера Covid-19 обнаружили у 10 802 жителей нашей страны.

В то же время сейчас Украина удерживается на втором месте мирового антирейтинга суточной смертности от коронавируса. Такие данные получены по итогам воскресенья, 14 ноября, когда в нашей стране зарегистрировали 403 летальных исхода опасной вирусной инфекции.