По состоянию на утро воскресенья, 14 ноября, в Украине в красной зоне карантина находятся 18 регионов. Однако, по данным Минздрава, еще одна область может "покраснеть" в ближайшее время.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Минздравом.

Речь идет о Винницкой области. Уже три дня подряд там превышен коэффициент выявления новых случаев заражения, а также уровень госпитализаций.

Так, допустимым считается коэффициент выявления новых случаев заражения на уровне 20% на 100 тысяч населения. А в Винницкой области последние три дня фиксируют следующие показатели: 21,4%, 22% и 21,8%.

Что касается уровня госпитализаций, при допустимом уровне 60 на 100 тысяч населения, последние 3 дня в регионе фиксируют такие цифры: 80,5; 83,7; 83,2.

Если два показателя в регионе превышают норму в течение трех дней, это может послужить причиной перевода области в красную зону карантина.

Пока что Винницкая, а также Полтавская, Харьковская и Черновицкая области - в оранжевой зоне. В желтой - Закарпатская, Кировоградская и Тернопольская области. Все остальные регионы - в красной зоне.

Напомним, в Украине в течение прошлых суток Covid-19 подтвердился у 14 490 человек. Вчера сообщалось о 23 573 новых случаях заражения.

Также мы писали о том, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ждет снижения в Украине заболеваемости коронавирусом уже на следующей неделе.