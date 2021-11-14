В Украине, где до этого четыре дня подряд ежедневно выявляли более 20 тысяч случаев коронавируса, резко уменьшился суточный прирост заражений. В течение прошлых суток Covid-19 подтвердился у 14 490 человек. Вчера сообщалось о 23 573 новых случаях заражения, то есть за день показатель снизился на 9 тысяч.

Об этом 14 ноября в Facebook сообщила пресс-служба Минздрава.

Всего в Украине зафиксировали уже 3 217 639 случаев коронавируса. Из них 76 705 оказались летальными. 2 631 240 человек выздоровели.

За прошлые сутки, 13 ноября, в Украине коронавирус обнаружили у 14 490 человек, среди них 1 069 детей и 135 медиков. В больницы попал 4 881 пациент с ковидом. 403 человека умерли, 11 146 - выздоровели.

За сутки прививку от коронавируса сделал 145 241 человек. Из них 65 757 получили первую дозу вакцины, 79 484 - вторую.

Напомним, миллион украинцев не хочет делать прививку от коронавируса из-за боязни стать мутантами.

Также мы писали о том, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ждет снижения в Украине заболеваемости коронавирусом уже на следующей неделе. При этом, по ему мнению, спад заболеваемости не означает, что необходимо сбавлять темпы вакцинации.

Между тем, вчера, 13 ноября, "желтая" зона карантина в Украине снова расширилась до трех областей, а в "красной" по-прежнему находилось 18 регионов.