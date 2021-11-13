"Желтая" зона карантина в Украине снова расширилась до трех областей, в "красной" - 18 регионов
В субботу, 13 ноября, "желтая" зона карантина в Украине снова расширилась до трех областей. При этом в "красной" зоне по-прежнему остаются 18 регионов.
Об свидетельствует информация на сайте Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, в "желтую" зону вернулась Тернопольская область - до этого она находилась в "оранжевой". В этом регионе снизился коэффициент выявления новых случаев и уровень госпитализаций.
Карантинная карта Украины на данный момент выглядит следующим образом:
"Желтая" зона
- Закарпатская область
- Кировоградская область
- Тернопольская область
"Оранжевая" зона
- Винницкая область
- Полтавская область
- Харьковская область
- Черновицкая область
"Красная" зона
- Киев
- Херсонская область
- Одесская область
- Запорожская область
- Донецкая область
- Днепропетровская область
- Сумская область
- Николаевская область
- Ровенская область
- Житомирская область
- Ивано-Франковская область
- Киевская область
- Луганская область
- Хмельницкая область
- Черниговская область
- Львовская область
- Волынская область
- Черкасская область
Напомним, за сутки 12 ноября в Украине выявили 23 572 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19. Среди заболевших 1622 ребенка и 436 медработников.
При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает спада заболеваемости коронавирусом в Украине в ближайшую неделю.