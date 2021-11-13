В Украине снова расширилась "желтая" зона карантина. Фото: "Страна"

В субботу, 13 ноября, "желтая" зона карантина в Украине снова расширилась до трех областей. При этом в "красной" зоне по-прежнему остаются 18 регионов. 

Об свидетельствует информация на сайте Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, в "желтую" зону вернулась Тернопольская область - до этого она  находилась в "оранжевой". В этом регионе снизился коэффициент выявления новых случаев и уровень госпитализаций.

Карантинная карта Украины на данный момент выглядит следующим образом: 

"Желтая" зона

  • Закарпатская область
  • Кировоградская область
  • Тернопольская область

"Оранжевая" зона

  • Винницкая область
  • Полтавская область
  • Харьковская область
  • Черновицкая область

"Красная" зона

  • Киев
  • Херсонская область
  • Одесская область
  • Запорожская область
  • Донецкая область
  • Днепропетровская область
  • Сумская область
  • Николаевская область
  • Ровенская область
  • Житомирская область
  • Ивано-Франковская область
  • Киевская область
  • Луганская область
  • Хмельницкая область
  • Черниговская область
  • Львовская область
  • Волынская область
  • Черкасская область

Напомним, за сутки 12 ноября в Украине выявили 23 572 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19. Среди заболевших 1622 ребенка и 436 медработников.

При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает спада заболеваемости коронавирусом в Украине в ближайшую неделю.

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