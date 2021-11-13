В субботу, 13 ноября, "желтая" зона карантина в Украине снова расширилась до трех областей. При этом в "красной" зоне по-прежнему остаются 18 регионов.

Об свидетельствует информация на сайте Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, в "желтую" зону вернулась Тернопольская область - до этого она находилась в "оранжевой". В этом регионе снизился коэффициент выявления новых случаев и уровень госпитализаций.

Карантинная карта Украины на данный момент выглядит следующим образом:

"Желтая" зона

Закарпатская область

Кировоградская область

Тернопольская область

"Оранжевая" зона

Винницкая область

Полтавская область

Харьковская область

Черновицкая область

"Красная" зона

Киев

Херсонская область

Одесская область

Запорожская область

Донецкая область

Днепропетровская область

Сумская область

Николаевская область

Ровенская область

Житомирская область

Ивано-Франковская область

Киевская область

Луганская область

Хмельницкая область

Черниговская область

Львовская область

Волынская область

Черкасская область

Напомним, за сутки 12 ноября в Украине выявили 23 572 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19. Среди заболевших 1622 ребенка и 436 медработников.

При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает спада заболеваемости коронавирусом в Украине в ближайшую неделю.