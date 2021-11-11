По состоянию утро четверга, 11 ноября, в Украине расширилась желтая карантинная зона. Сейчас в нее входят три области, хотя еще днем ранее там было два региона.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные пресс-службой Минздрава.

Накануне в желтой зоне находились Кировоградская и Тернопольская область. Теперь же к ним добавилась и Закарпатская область.

В оранжевой зоне числится пять регионов. Среди них такие области: Винницкая, Полтавская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая.

Больше всего регионов находятся в красной зоне карантина: Киев, Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская, Волынская.

Кроме того, с завтрашнего дня красная карантинная зона пополнится Черкасской областью.

Напомним, в Украине третий день растет число новых случаев коронавируса. За сутки заразились почти 25 тысяч человек.

Также сообщалось, что в НАН Украины прогнозируют до 30 тысяч новых случаев коронавируса в сутки на следующей неделе.