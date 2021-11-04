В Ивано-Франковской области, которая 30 октября вошла в красную зону карантина, усилили ограничения. Новые правила распространяются на курорты, расположенные в регионе. Теперь у отдыхающих должны будут требовать ковид-сертифкаты.

Об этом со ссылкой на решение региональной комиссии по ТЭБ и ЧС пишет Kurs.

Теперь в курортных и рекреационных комплексах посетителей не будут принимать без хотя бы одного из таких документов:

зеленого сертификата о вакцинации от коронавируса (о получении двух доз вакцины);

отрицательного результата тестирования на Covid-19, сделанного не более чем за 72 часа;

справки о выздоровлении от коронавируса.

Комиссия поручила разместить на сайтах курортов информацию о введении дополнительных ограничительных мер. Кроме того, правоохранителям и Госпотребслужбе дали задание усилить контроль за соблюдением карантина на территории Ивано-Франковской области.

Напомним, Зеленский предложил поддержать соблюдающий карантин бизнес льготами на аренду и кредиты.

Также мы писали о том, что в Минздраве назвали области, которые следующими могут попасть в красную зону карантина.