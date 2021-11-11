В Украине планируют провести клинические испытания не только препаратов от коронавируса производства американских компаний Pfizer и Merck, но и еще двух лекарств. Речь о китайском "Проксалутамиде" и немецком "COR-101".

Приказ, разрешающий проведение таких испытаний, опубликован на сайте Минздрава.

Испытания китайского препарата "Проксалутамид" будут проходить в рамках третьей фазы исследования эффективности и безопасности лекарств у госпитализированных пациентов с Covid-19. Спонсором испытаний выступили США.

Немецкий препарат "COR-101" будут исследовать в рамках второй фазы испытаний в параллельных группах. Испытания впервые проведут с применением препарата у человека. В этом случае будут изучать безопасность, переносимость, фармакокинетику, фармакодинамику и эффективность препарата.

Исследования будут проводить в больницах в разных городах Украины: Харькове, Одессе, Львове, Полтаве, Ивано-Фарнковске, Днепре, Виннице.

Напомним, в конце лета Moderna объявила набор добровольцев для клинических испытаний мРНК-вакцины от ВИЧ.

Также мы писали, что Pfizer заявила, что ее таблетки от коронавируса снижают риск госпитализаций и смерти на 89%.