В Шепетовке (Хмельницкая область) мужчина украл два велосипеда, которые стояли в многопрофильной больницы. Потом он заболел коронавирусом и был госпитализирован в эту же больницу.

Об этом сообщает пресс-служба районного управления полиции на своей странице в Facebook.

В полицию жители Шепетовки сообщили о похищении велосипедов, они пропали из из помещения Шепетовской многопрофильной больницы. Правоохранители выяснили, что велосипеды, которые владельцы оставили возле лестничной клетки больницы, похитил 49-летний ранее судимый местный житель.

При чем один из двухколесных был сломан и ему пришлось нести велосипед в руках. Второй велосипед похититель сломал уже сам, пока шел по городу, так тчо ему пришлось нести и его. Сейчас мужчина дает признательные показания.

"Кстати, у мужчины медики диагностировали коронавирус, поэтому ему пришлось вернуться на место совершения преступления, на этот раз в качестве пациента", - рассказали в полиции.

Напомним, киевлянин украл и продал мопед в первый же день стажировки в компании доставки.

Также сообщалось, что в Полтаве мужчина украл прокатный самокат и утопил его в своей ванне, чтобы скрыть следы преступления.