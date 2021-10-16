В Одессе и области воры украли сейфы из двух отделений "Новой почты"
В Одессе и Одесской области воры украли два сейфа из отделений "Новой почты". Один из них был пуст, а во втором хранилась солидная сумма.
Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на данные правоохранителей.
Так, правоохранители утверждают, что инцидент произошел в ночь на пятницу, 15 октября. В Одессе от действий воров пострадало отделение "Новой почты" №117, расположенное на улице Ивана и Юрия Лип.
"Злоумышленники повредили навесной замок на входной двери, проникли в помещение и вынесли металлический сейф, который, правда, был пуст", - сообщили журналисты.
Спустя время похожая ситуация произошла и в селе Кислица Измаиловского района. Однако там в сейфе находилась достаточно крупная сумма денег. Полиция уже начала расследование по статье о краже.
Напомним, "Страна" рассказывала о том, как в столичном кафе у медика из Одессы украли сумку со 100 тысячами гривен.
Кроме того, мы писали, что в конце сентября в Киеве иностранец украл у товарища более 100 тысяч долларов и пытался уехать из Украины.
Также мы сообщали, что в Киеве на Печерске без взлома выкрали из домашнего сейфа 100 тысяч долларов.