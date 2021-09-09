В Полтаве мужчина украл электросамокат службы проката и попытался утопить его в собственной ванне, чтобы скрыть следы кражи.

Об этом идет речь в сюжете полтавского телеканала PTV+.

Прокатчики заявили, что за месяц их двухколесный транспорт пытались похитить 69 раз, но заметают следы воровства таким оригинальным образом впервые.

Менеджер по связям с общественностью охранной службы рассказала журналистам, как удалось выйти на вора.

"Получилось так, что наша группа приехала на место, где находится трекер этого самоката. Она начала обыскивать территорию и увидела, что из подъезда мужчина вывозит этот самокат. Как выяснялось мужчина притащил самокат домой, набрал полную ванну воды и пытался утопить этот самокат", - сообщила женщина.

Из-за его действий оказались затопленными соседи вора снизу.

После купания самокат не пострадал. Ему провели техосмотр и теперь он снова доступен для полтавчан.

Сейчас в Полтаве 150 электросамокатов, которые можно взять напрокат. На каждом из них есть GPS-трекеры, с помощью которых владельцам видно их местоположение.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Киеве разоблачили банду, воровавшую электросамокаты для собственной сети проката.

Мы также писали, что в столице с моста влюбленных в Киеве на автомобиль сбросили электросамокат.