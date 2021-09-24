В Одессе, где ранее разоблачили граждан другой страны с наркотиками, полицейские задержали иностранца, который украл из киевской квартиры знакомого более ста тысяч долларов. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей столицы на своей странице в Faceboook.

Хозяин квартиры, которая находится в столице на улице Михаила Бойчука позвонил в полицию и заявил, что у него дома поврежден сейф, откуда исчезли 105 тысяч долларов. После общения с мужчиной правоохранители выяснили, что к краже может быть причастен его товарищ, который имел доступ к дому.

В результате сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемого. Его обнаружили в одесском аэропорту, когда он пытался покинуть Украину. При осмотре у него нашли похищенные деньги.

По данному делу полицейские начали уголовное производство по ч. 5 ст. 185 УК (кража). Санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также следователи подали ходатайство в суд об избрании иностранцу меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, накануне мы писали, что в Киеве иностранец угрожал пассажирам в вагоне метро пистолетом и ударил женщину. Ему грозит до семи лет в тюрьме.

Также сообщали, что как банда официантов в столице завышала счета и вымогала деньги у отказавшихся платить иностранцев.