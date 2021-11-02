В Черкасской области обнаружили организованную коммерсантами подпольную ферму криптовалют, которая нанесла убытки государству более чем на шесть миллионов гривен.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Установлено, что противоправную деятельность организовали местные коммерсанты. В арендованных складских помещениях они несанкционированно подключили к электросетям ПАО Черкассыоблэнерго оборудование для майнинга цифровых денег. Ежедневное функционирование высокотехнологичного оборудования наносило масштабные энергетические потери государственному предприятию", -говорится в сообщении.

По данным экспертов, ущерб государству оценивается в более шесть миллионов гривен. Объемов похищенной электроэнергии было бы достаточно для освещения более десятка квартир в течение нескольких лет.

В процессе обыска правоохранители обнаружили "производственные" мощности подпольной криптофермы и другие доказательства незаконной деятельности.

Открыто уголовное производство по статье о хищении воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности организаторов нелегального бизнеса.

Ранее "Страна" писала о том, что в Кривом Роге организовали майнинговую ферму на коммунальных мощностях, отматывая электричество магнитом.

Также мы сообщали, что Лукашенко предложил белорусам майнить криптовалюту, чтобы не собирать клубнику в Польше, как украинцы.