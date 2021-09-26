В Кривом Роге правоохранители разоблачили в квартире местного жителя майнинговую ферму криптовалюты. Работа фермы осуществлялась благодаря незаконному подключение к коммунальным сетям, чтобы уменьшить затраты электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Днепропетровской области.

"25 сентября сотрудники Криворожского районного управления полиции провели санкционированный обыск и обнаружили майнинговую ферму криптовалюты, которую устроил по собственному месту жительства 32-летний криворожец", - пишут в сообщении.

В полиции добавили, что организатор фермы незаконно подключился к коммунальным электросетям, чтобы минимизировать затраты во время майнинга.

Во время обыска в квартире в Центрально-Городском районе полицейские нашли криптоферму. Она состояла из видеокарт, материнских плат и блоков питания.

Счетчик электрической энергии находился в рабочем состоянии и был подключен к электросети. Однако, чтобы уменьшить затраты криворожец с помощью большого магнита блокировал работу счетчика.

Сейчас все изъятое оборудование направили на экспертизу, сумма нанесенного ущерба устанавливается.

По данному факту возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 188-1 Уголовного кодекса Украины (похищение электрической энергии путем ее самовольного использования без приборов учета). Мужчине грозит ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, 8 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект "О виртуальных активах", который узаконит расчеты криптовалютой.

Так, сотрудники Министерства цифровой трансформации в ходе совместного проекта Национального банка Украины и ведомства получат заработную плату в виде электронной гривны уже в текущем году.