США впервые применяют санкции против интернет-платформы по обмену криптовалют SUEX OTC, S.R.O. Это делается в целях противодействия в киберпространстве вымогателям.

О санкциях сообщается в пресс-релизе на сайте Минфина США.

"В рамках общегосударственных усилий по борьбе с программами-вымогателями Министерство финансов США сегодня объявило о ряде действий, направленных на разрушение криминальных сетей обмена виртуальной валютой, ответственных за отмывание денег. Действия Казначейства продвигают более широкую стратегию правительства США по борьбе с программами-вымогателями, в которой подчеркивается необходимость партнерство между государственным и частным секторами и тесных отношений с международными партнерами", - сказано в пресс-релизе.

Жертвами программ-вымогателей и кибератак становятся крупные и малые предприятий по всей Америке, что угрожает экономике США, считают в ведомстве.

Так, в 2020 году вымогатели заработали более 400 миллионов долларов, что более чем в четыре раза превышает уровень 2019 года. Причем известные властям случаи вымогательства, по оценкам правительства США, представляют лишь небольшую часть экономического ущерба.

Санкции против платформы SUEX ввели потому, что она содействовала транзакциям с незаконными финансовыми поступлениями, полученными, как минимум, от восьми способов вымогательства.

"Анализ известных транзакций SUEX показывает, что свыше 40% из них, о которых известно, связаны с незаконными участниками", - отмечается в пресс-релизе.

Суть санкций заключается в заморозке всех активов SUEX в юрисдикции США, а также запрет американским гражданам вести дела с этой платформой. Кроме того, любые структуры, которыми на 50 и более процентов владеют лица, подпавшие под санкции, будут блокировать. Финансовые институты и прочие организации, которые осуществляют транзакции с оказавшимися под санкциями структурами и лицами, могут тоже стать объектом ограничительных мер.

Впервые принятые ограничительные меры вводятся при содействии ФБР. В Минфине заверили, что продолжат мешать платформам, подобным SUEX, поощрять киберпреступников.

Ранее "Страна" сообщала, что США ввели санкции против двух россиян и одного судна, которые связаны со строительством "Северного потока - 2".

Мы также писали об американских санкциях против белорусских компаний.