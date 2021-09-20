Адвокат бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова Евгений Пелихос заявил, что санкции СНБО против его клиента введены безосновательно. Также он сообщил, что Кассационный административный суд в составе Верховного суда рассматривает иск Азарова к Владимиру Зеленскому об отмене незаконных санкций.

Об этом юрист написал в своем Фейсбуке.

Как заметил адвокат, уже всем давно известно, что основания для введения большинства санкций попросту отсутствуют и в большинстве случаев сводятся к неким аналитическим справкам СБУ по результатам мониторинга интернет-пространства. Но в любом случае окончательное решение о санкциях принимает президент, который обязан изучить и проверить основания для таких мер ограничения прав человека.

"В процессе рассмотрения иска мне как адвокату Николая Яновича поступил письменный отзыв представителя Офиса президента на наше исковое заявление, суть которого сводится к цитированию норм законодательства о том, что президент имел право вводить санкции. Что касается конкретных основания введения санкций в отношении Азарова Н.Я., ни президенту, ни его Офису сказать нечего", - констатировал Пелихос.

Также он рассказал, что представительство президента в своем отзыве вскользь сослалось на "вооруженный конфликт и необходимость безотлагательно эффективно и жестко (или жестоко) реагировать на существующие и потенциальные угрозы со стороны страны-агрессора для защиты национальных интересов, государственной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины".

Также, по словам адвоката, выяснилось, что Офис президента только после предъявления иска Азарова удосужился запросить в СБУ и СНБО доказательства, послужившие основанием для введения санкций в отношении бывшего премьер-министра Украины.

"Таким образом, президент и его Офис подтверждают, что никогда не видели никаких доказательств наличия оснований для введения санкций в отношении своих граждан, а вместо этого ссылаются на необходимость безотлагательно эффективно и жестко реагировать на существующие и потенциальные угрозы", - резюмировал юрист.

Напомним, санкции против Азарова, а также Виктора Януковича СНБО ввел на заседании 19 марта.

К началу апреля Зеленский так и не удосужился их подписать. О подписании стало известно только 9 апреля.

Ранее "Страна" подробно описывала, как СНБО принимает свои пачки санкций.