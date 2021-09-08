В среду, 8 сентября, постоянные представители стран Европейского Союза согласовали продление на полгода персональные санкции против России за подрыв территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированный источник в Брюсселе.

После этого Совет Евросоюза должен принять официальное постановление, а после его публикации в "Официальном журнале" Европейского союза продление санкций вступит в силу.

На сегодняшний день в санкционном списке по-прежнему находится 177 физических и 48 юридических лиц, как и во время прошлого продления санкций. Никаких изменений в списке не появилось.

Напомним, в прошлый раз данные санкции были продлены до 15 сентября 2021 года. Первый раз данные санкции Евросоюз ввел в марте 2014 года. Таким образом, санкции действуют уже более семи лет.

Также сообщалось, что весной этого года президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении РФ. Ограничения стали ответом на проведение кибератак, вмешательство в выборы и ситуацию в Крыму.