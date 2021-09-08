В Украине узаконили криптовалюту. Сегодня парламент закон о виртуальных активах.

Стоит отметить, что проект №3637 был подан еще летом прошлого года. Спустя три месяца его отозвали, а затем подали документ на замену. Но и второй вариант не вышло принять в турбо-режиме. Его утвердили в первом чтении под конец 2020 года, а затем вносили многочисленные поправки.

То есть, легализация биткойна и других криптовалют вызвала немало разногласий в депутатской среде.

Но закон все же приняли. Это значит, что виртуальные активы становятся в Украине вполне реальными.

Правда, как говорит экономист Сергей Козлов, многое в законе пока непонятно. Как в итоге будет функционировать этот рынок зависит от подзаконных актов, которые должен выписать Кабмин.

Но уже сейчас ясно, что крипта не станет "заменителем" или даже аналогом гривны.

"В магазин или ресторан с биткойнами явно не пойдешь", - иронизирует Козлов.

То есть, пока это все же не полноценное платежной средство.

Зато обязанности по криптовалюте такие же, как и по обычным деньгам. В частности, это касается налогов и требований законодательства по отмыванию средств. Что особенно важно в рамках стартовавшей с 1 сентября кампании по амнистии капиталов, где, помимо прочих активов, можно декларировать криптовалюту и платить с нее налог государству.

А так как вслед за амнистией капиталов в Украине планируется внедрять косвенные методы контроля расходов и доходов всех граждан, если не легализировать биткойны сейчас, то уже в следующем году придется отчитываться налоговикам, за какие деньги вы их приобрели, и, если налоги с них не были уплачены, отчислять 18% НДФЛ.

То есть, по всей видимости, именно для этого и утвердили закон о виртуальных активах.

"Властям не дает покоя растущий рынок крипты. Минцифры оценивает оборот криптовалюты в Украине в миллиард в сутки, что превышает рынок акций в 50 раз", - говорит Анжей Ковальчук, главный стратег по криптовалютам компании TomiEx.

Разбирались, что значит легализация крипты, и к чему готовится украинцам, успевшим накупить биткойнов.

Почти как деньги

Разговоры о законном статусе криптовалют в Украине идут уже давно. Как указано в пояснительной записке к законопроекту 3637, рынок виртуальных активов в нашей стране уже фактически сформирован и работает "приблизительно пять лет", но при этом находится полностью вне правового поля.

"Участники рынка должны получить возможность пользоваться банковскими услугами, платить налоги с полученных доходов и получать юридическую защиту в судах при нарушении их прав", - считают авторы законопроекта.

Также в пояснительной записке ссылаются на международный опыт - многие страны уже давно регулируют криптовалюту.

В законе прописано, что оборот криптовалюты (как и обычных денег) будут регулировать Нацбанк и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Также Кабмин в течение 6 месяцев должен будет создать новый орган исполнительной власти - Национальную службу по регулированию обращения виртуальных активов, которая будет подконтрольна Минцифры.

Нацбанк, в частности, будет определять перечень валют, кроме гривны, на которые можно менять крипту, а также порядок такого обмена, проводить проверки посреднических компаний, в том числе, банками, которые станут работать с виртуальными активами.

Нацкомфинуслуг определит перечень ценных бумаг, на которые можно будет менять крипту, а также будет проводить надзор за оборотом виртуальных активов по той же схеме, как и рынка ценных бумаг и деривативов.

Крипту (виртуальные активы или ключи виртуальных активов) можно будет хранить, менять, перечислять и т.д. При этом выписаны требования для фирм, предоставляющих такие услуги.

Скажем, компания, которая берется принимать и администрировать сбережения в крипте, должна иметь уставной капитал не менее 70 тысяч необлагаемых налогом минимумов, а фирма-нерезидент, работающая в нашей стране - 350 тысяч необлагаемых минимумов.

Компании, предоставляющие услуги по обмену виртуальных активов, должны иметь уставной капитал не менее 35 тысяч необлагаемых минимумов (для нерезидентов - 175 тысяч).

Такие же требования к фирмам, предлагающим перечисления крипты на кошельки виртуальных активов третьих лиц.

Утверждать правила выдачи разрешений на посреднические услуги в сфере виртуальных активов будет Кабмин. В Украине планируется создать специальных госреестр поставщиков услуг, связанных с криптовалютами.

В новом законе появились расценки за разрешения для фирм, которые хотят работать на рынке виртуальных активов. Скажем, за разрешение на хранение и администрирование крипты будет стоить 8 тысяч необлагаемых минимумов, на обмен и перечисление - по 5 тысяч и т.д.

Также для посредников прописали штрафы за нарушение законодательства по виртуальным активам - они составят от 500 до 5 тысяч необлагаемых минимумов.

Что важно - компании и банки, предоставляющие услуги по крипте, будут субъектами первичного финансового мониторига. То есть, обязаны будут проверять виртуальные средства точно так же, как они это делают со средствами реальными, в частности, отслеживать подозрительные операции, попытки отмывания денег и т.д.

К примеру, если будет попытка перечисления криптовалюты на сумму более 30 тысяч гривен, то нужна полная информация об отправителе и получателе, а также верификация платежа. Если сумма меньше 30 тысяч гривен, то нужен, как минимум, номер электронного кошелька или счета. Но это только если операция не связана с другими, сумма которых превышает 30 тысяч гривен.

Верификация не нужна лишь если крипта идет на оплату налогов, пенсионное страхование, штрафы или если перевод небольшой - в эквиваленте до 5 тысяч гривен.

В магазин с биткойном не пойдешь

Впрочем, говорить о том, что криптовалюта становится в Украине полноценным платежным средством пока преждевременно.

"Закон позволяет сделать первый шаг по введению в деловой оборот виртуальных активов. Важно дождаться подзаконных актов, которые будут отвечать на конкретные вопросы, как физическим лицам и компаниям работать с виртуальными активами. Но уже сейчас понятно - гривна по- прежнему является единственным платежным средством на территории Украины, то есть рассчитаться в кафе биткоином как в Сальвадоре будет, ка и ранее, нельзя, только гривной. Еще один важный момент - после полной имплементации закона по операциям с виртуальными активами станет обязательной процедура KYC (знай своего клиента), то есть будет необходима идентификация и верификация клиента лицензированными участниками рынка подобная той, что все клиенты проходят сейчас в банках", — говорит Сергей Козлов.

Стоит отметить, что в новом законе отдельно прописан пункт о том, что виртуальные активы не являются средством платежа на территории Украины и не могут быть предметом обмена на имущество, товары и работы. Эта норма указана в пункте 7 статьи 4 закона.

То есть, платить биткойнами в магазине или приобретать за них квартиры и авто действительно будет нельзя. Но крипту можно будет конвертировать в "обычные" деньги и уже ими платить.

"По сути, данный закон не позволяет осуществлять с помощью виртуальных активов операции купли-продажи или обмена, кроме операций с другими виртуальными активами. Причем, это запрещено даже между сторонами, которые готовы признать крипту платежным средством", —говорит руководитель аналитического отела Forex Club Андрей Шевчишин.

"Что касается принятия криптовалюты в качестве обычного средства платежа, то тут не стоит ожидать каких-то прорывов. Сальвадор, где крипта вошла в оборот как обычные деньги, - это уникальная ситуация, и стала она возможна только из-за крайне слабой экономики и, по всей видимости, заинтересованности преступных организаций, которые оказывают перевалочные услуги для южноамериканских картелей на пути в США", - считает Анжей Ковальчук, главный стратег по криптовалютам компании TomiEx.

"Легализировали для налогов"

Но, если за биткойны нельзя будет ничего купить, то зачем их вообще легализируют?

"Получается, что только как инструмент для инвестиции. Купил тот же биткойн, затем продал, что-то заработал, и будь добр - уплати налог с прибыли", - говорит Козлов.

То есть, по всей видимости, главная цель нового закона - налоги, которые можно получить с владельцев криптовалюты.

Что особенно важно в свете стартовавшей с 1 сентября кампании по амнистии капиталов. К слову, в самом законе по амнистии, в перечне активов, которые можно декларировать, виртуальные активы также указаны - их можно легализировать за 5%.

Также законный статус криптовалют важен с учетом намечающегося закручивания налоговых гаек.

Мы уже писали, что власти готовят запуск непрямых методов контроля расходов и доходов украинцев. А так как крипта уже законна в нашей стране, она также может попасть под колпак налоговиков. Следовательно, нужно будет объяснять, где вы взяли средства на покупку биткоинов, уплачены ли с них налоги, а если нет - платить 18% НДФЛ. Но уже не виртуальными, а живыми деньгами.

Лазейки найдутся

Впрочем, как говорит Анжей Ковальчук, криптовалютный рынок меняется чуть ли не каждый день, так что при желании скрыть капитал от контролирующих органов не составит особого труда.

"Например, через различные “миксеры”, где перемешиваются поступающие монеты и затем рассылаются на новые кошельки, или банальные конвертации между валютами, созданными на различных блокчейнах. Злоумышленники уже давно не пользуются биткоином, а предпочитают более современные и анонимные валюты. Поэтому вывести “криптовалютный“ капитал из тени очень сложно.

Впрочем, хорошо бы, чтобы новый закон позволил преследовать различных мошенников, паразитирующих на теме криптовалют, а на деле создающих очередные пирамиды. Но и это не гарантируется", - говорит эксперт.