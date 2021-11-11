В Украине третий день растет число новых случаев коронавируса. За минувшие сутки Covid-19 обнаружили у 24 747 человек.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, обнародованные пресс-службой ведомства в Facebook.

С начала пандемии в Украине зафиксировали 3 155 519 случаев коронавируса. Из них 74 857 оказались летальными. 2 572 738 человек выздоровели.

За прошлые сутки коронавирус подтвердился у 24 747 украинцев. Среди них 1 550 детей и 462 медика. 4 778 человек попали в больницу. 18 896 пациентов с коронавирусом выздоровели. 652 случая Covid-19 оказались летальными.

Кроме того, по информации Минздрава, вчера в Украине сделали 277 097 прививок от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 147 344 человека, вторую - 129 753.

Напомним, недавно в НАН Украины спрогнозировали до 30 тысяч новых случаев коронавируса в сутки на следующей неделе. Ученые использовали метод вычислений, при котором учитываются праздничные дни и выходные.

Также мы писали о том, что по информации Минздрава, девять из десяти госпитализированных за неделю в Украине не были вакцинированы от коронавируса. Так, 34 333 человека попали в больницы с коронавирусом, из них 31 277, или 91,1%, не получили ни одной дозы антиковидной вакцины.