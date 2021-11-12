Украина оказалась второй в мире по количеству смертей от коронавируса по итогам четверга, 11 ноября. Также наша страна заняла шестое место в мире по суточному приросту новых случаев опасного вируса, а среди стран Европы Украина - четвертая.

Об этом сообщается на Worldometers.

На первом месте по количеству смертей от коронавируса за сутки - Россия, на третьем - США.

По состоянию на утро 12 ноября, в мире зарегистрировали 508 688 новых случаев заболевания COVID-19. От последствий заражения вирусом за сутки умерли за сутки - 6911 человек.

В пятерке антирейтинга по заболеваемости находятся США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

По данным на утро пятницы, 12 ноября, за время пандемии в мире выявлено 252 702 131 случай коронавируса. Для 5 096 713 людей болезнь стала смертельной.

Напомним, В Украине второй день фиксируют более 24 тысяч случаев коронавируса, а число смертей за день увеличилось на 100.

Ранее "Страна" писала о том, что в НАН Украины прогнозируют до 30 тысяч новых случаев коронавируса в сутки на следующей неделе. Ученые произвели расчеты, используя статистическую модель временных рядов Facebook Prophet, которая учитывает все праздники и псевдопраздники.

Также мы сообщали, что в Украине всего треть граждан возрасте 60+ сделали прививку от коронавируса.