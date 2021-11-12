В Украине второй день подряд фиксируют более 24 тысяч новых случаев коронавируса за сутки. Также в течение вчерашнего дня в нашей стране зафиксировали 750 смертельных случаев Covid-19, это почти на 100 больше, чем днем ранее.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в Facebook пресс-службой Минздрава.

С начала пандемии в Украине зафиксировали 3 179 577 случаев коронавируса. Из них 75 607 оказались летальными. 2 594 679 человек выздоровели.

За прошлые сутки коронавирус подтвердился у 24 058 украинцев. Среди них 1 616 детей и 468 медиков. 4 318 человек попали в больницу. 21 941 пациент с коронавирусом выздоровел. 750 случаев Covid-19 оказались летальными.

Кроме того, по информации Минздрава, вчера в Украине сделали 279 136 прививок от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 141 347 человек, вторую - 137 789.

Напомним, вчера в Германии установили рекорд по суточному приросту новых случаев коронавируса, там впервые зафиксировали более 50 тысяч заражений.

Также мы сообщали о том, что в НАН Украины прогнозируют до 30 тысяч новых случаев коронавируса в сутки на следующей неделе. Ученые произвели расчеты, используя статистическую модель временных рядов Facebook Prophet, которая учитывает все праздники и псевдопраздники.