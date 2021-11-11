Согласно данным на четверг, 11 ноября, в Германии за прошедшие сутки выявили 50 196 новых случаев заражения коронавирусом - это абсолютный рекорд ФРГ за все время пандемии.

Об этом сообщает Spiegel.

Накануне было зарегистрировано 39 676 , а ровно неделю назад – 33 949 случаев. Суточный прирост 50 196 стал рекордом по количеству новых случаев коронавируса, выявленных за сутки в Германии.

Уровень общенациональной семидневной заболеваемости также снова достиг пика и составляет 249.1 на 100 000 жителей. Уровень достигает максимума уже четвертый день подряд. В среду значение было 232,1. Для сравнения: неделю назад заболеваемость составляла 154,5 (предыдущий месяц: 66,5).

Кроме того, за последние сутки в Германии было зарегистрировано 235 смертей пациентов с коронавирусом. Неделю назад умерли165 человек.

Напомним, в Украине уже третий день подряд растет число новых случаев коронавируса. По данным на 11 ноября, за минувшие сутки Covid-19 обнаружили у 24 747 человек. За прошедшие 24 часа 652 случая Covid-19 оказались летальными.

Также сообщалось, что девять из десяти госпитализированных с коронавирусной болезнью за неделю в Украине не были вакцинированы от ковида.