Гендиректор компании Pfizer Альберт Бурла предполагает, что людям и дальше придется ежегодно делать бустерную прививку от коронавируса. По его словам, третья доза дает высокий уровень защиты от Covid-19, однако он, вероятно, будет снижаться.

Об этом Бурла сообщил во время выступления в вашингтонском Атлантическом совете, пишет ТАСС.

По мнению Альберта Бурла, введение бустерной дозы вакцины значительно повышает уровень защиты.

"Я думаю, что ревакцинация, третья доза, дает очень, очень высокий уровень защиты, выше, чем первоначально достигнутый, который составлял 95% с двумя дозами", - заявил он.

Однако, по его словам, вопрос в том, как долго этот уровень защиты будет сохраняться. Ведь к примеру, после введения двух доз вакцины защита от коронавируса снижается в течение шести месяцев.

По его мнению, после бустерной дозы организм защищен от коронавируса в течение года, однако эти данные требуют уточнения.

"Нам нужно последить в течение шести, семи, восьми, девяти месяцев после бустерной прививки... Нам нужно подождать и последить. Но вероятный сценарий - это ежегодная ревакцинация", - сказал он.

Напомним, в Украине планируют начать колоть бустерную дозу вакцин от коронавируса.

Также мы писали о том, что в ВОЗ посоветовали колоть третью дозу вакцины от коронавируса только людям с ослабленным иммунитетом.