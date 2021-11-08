В Украину поступила новая партию американской вакцины от коронавируса Pfizer. Препарат доставили в страну в минувшие выходные.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга в понедельник, 8 ноября.

По его словам, новую партию американского препарата закупили за средства государственного бюджета. Общее количество вакцин в поставленной партии - 1 млн 400 тысяч доз.

"Также на выходных доставлена очередная партия вакцины Pfizer", - сообщил Ляшко.

Напомним, вакцина Pfizer считается самой надежной и ее признают все европейские страны. Поэтому сейчас быстро привиться этим препаратом не получится - срок ожидания в крупных городах от недели и более (даже в частных клиниках).

Как сообщалось, 7 ноября детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Украину 2 930 300 доз мРНК-вакцины от COVID-19 производства компании Moderna в рамках инициативы Covax.

Ранее "Страна" писала о том, что невакцинированных учителей отстраняют от работы, несмотря на просьбу профсоюзов.

Также мы сообщали, что в Минздраве развеяли миф, что вакцинированные вместе с прививкой получают коронавирус и могут быть заразными.