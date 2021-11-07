Жительница Австралии Джоан Чжу выиграла 1 миллион австралийских долларов (740 тыс. долларов США) в лотерее среди вакцинированных от COVID-19 граждан.

Об этом сообщает Sky News.

25-летняя Джоа Чжу была одной из трех миллионов австралийцев, которые участвовали в лотерее для вакцинированных.

Жительница Сиднея поделилась, что не смогла ответить на первый телефонный звонок от организаторов лотереи, потому что в тот момент находилась на работе.

"Тогда я перезвонила им и мне сказали, что я выиграла миллион долларов", - рассказала Чжу.

Она уточнила, что планирует потратить часть денег на воссоединение со своей семьей в Китае на Новый год, если к этому времени откроются международные границы.

Сам призовой фонд лотереи сформировали из пожертвований группы филантропов и компаний с целью поощрения большего количества людей вакцинироваться против COVID-19.

Ранее мы рассказывали о том, что власти Мукачево решили побуждать горожан к вакцинации против коронавируса с помощью ценных призов. Привившиеся жители этого города в Закарпатской области смогут получить средства передвижения или телевизоры.

Также мы писали, что летом в Москве и Подмосковье за вакцинацию от COVID-19 можно было получить квартиру или авто.