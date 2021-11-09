В российском Санкт-Петербурге ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для горожан, которые старше 60 лет и жителей города с хроническими заболеваниями.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на постановление главного санитарного врача города Наталии Башкетовой.

"Дополнить пункт (постановления главного государственного санитарного врача от 12 октября 2021 года о категориях граждан, подлежащих обязательной вакцинации – ред.) подпунктом (о проведении прививок – ред.)… лицам в возрасте 60 лет и старше, (а также) лицам с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы (диабетом, ожирением)", - сказано в постановлении.

Кроме того, в перечень тех, для кого вакцинация от коронавируса обязательна, включили работников промышленного и перерабатывающего производства и транспортной инфраструктуры. Среди последних отдельно указаны сотрудники аэропорта "Пулково" и работники Большого порта и пассажирского порта "Морской фасад".

Попавшие в перечень лиц для обязательной вакцинации должны сделать прививку первым компонентом или однокомпонентной вакциной до 15 декабря, а вторым компонентом до 15 января следующего года.

Напомним, с 25 октября и до 25 февраля в Москве запретили выходить из дома горожанам с хроническими болезнями и тем, кто старше 60 лет, если они не привиты от коронавируса.

Также сообщалось, что Минздрав Украины утвердил форму справки о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса.