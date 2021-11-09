Бельгия закрыла свои границы для туристов из Украины, которую 9 ноября исключили из "зеленого" списка для въезда в Евросоюз. Украинцы могут въехать в страну только по "уважительной цели". Ограничения касаются и тех, кто полностью вакцинирвоан от коронавируса.

Об этом свидетельствует информация на интерактивной карте МИД.

"Гражданам Украины, путешествующим из Украины, разрешен въезд в Королевство Бельгия в случае если цель поездки является "уважительной"", - сказано в сообщении.

То есть в качестве туриста из Украины в Бельгию поехать нельзя, можно попасть в страну только при наличии "уважительной цели" (объединение семьи, учеба и т.п.).

"Если вы путешествуете из другой страны с критическим эпидемиологическим риском (список стран можно посмотреть здесь - Ред.) или посетили такую ​​страну в течение последних 14 дней, цель вашей поездки в Бельгию должна быть "уважительной" и должна быть подтверждена надлежащим разрешительным документом, выданным Посольством Бельгии в соответствующей стране", - уточнили в сообщении.





Напомним, Израиль разрешит въезд туристам, привитым признанными ВОЗ вакцинами.

Также сообщалось, что Турция решила смягчить требования для въезда медицинских туристов.