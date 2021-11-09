Евросоюз официально исключил Украину из "зеленого" списка стран, туристам из которых разрешено без карантина въезжать в страны ЕС.

Об этом сообщается сайте Европейского Совета.

"После обзора в соответствии с рекомендацией о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС, Совет обновил список стран, особых административных регионов и других образований и территорий, для которых следует снять ограничения на поездки. В частности, из списка были исключены Сингапур и Украина", - сказано в сообщении.

В обновленный список "зеленых" стран ЕС, который действует с 9 ноября, входят:

Аргентина

Австралия

Бахрейн

Канада

Чили

Колумбия

Иордания

Кувейт

Намибия

Новая Зеландия

Перу

Катар

Руанда

Саудовская Аравия

Южная Корея

Объединенные Арабские Эмираты

Уругвай

Китай, при условии подтверждения взаимности

Ограничения на поездки также должны быть постепенно отменены для особых административных районов Китая Гонконга и Макао.

В категории субъектов и территориальных властей, которые не признаны государствами как минимум одним государством-членом, также значится Тайвань. Для его граждан ограничения на поездки должны быть постепенно отменены.

Как предусмотрено в рекомендации Совета, список пересматривают каждые две недели и в зависимости от обстоятельств. Кроме того, рекомендации Совета носят рекомендательный характер.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что исключение Украины из списка не означает тотального закрытия границ для украинцев.

"Это рекомендация, а финальное решение будет принимать каждая отдельная страна", - сообщал Кулеба. Также он говорил, что МИД будет работать с партнерами над сохранением свободы путешествий для украинцев.

Напомним, информация о том, что Украину намерены исключить из перечня ковид-безопасных стран для поездок в Евросоюз, появилась еще в середине октября.

Ранее "Страна" на примере Турции показывала, что может измениться для украинцев после исключения из "зеленого списка".